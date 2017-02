Auto su manifestanti: funerali di Raffaele Vittorino a Pozzuoli

La cattedrale San Paolo, nel quartiere Monteruscello a Pozzuoli, ha ospitato quest'oggi i funerali di Raffaele Vittorino, il 62enne lavoratore socialmente utile ucciso da un infarto nel corso della manifestazione a Napoli della settimana scorsa. Giovedì scorso, l'uomo provò a rincorrere un'auto che aveva investito due manifestanti del corteo degli Lsu dinanzi alla sede del Miur di via Ponte della Maddalena a Napoli. Lo sforzo gli risultò fatale e quest'oggi i suoi parenti e centinaia di colleghi hanno voluto rendergli omaggio con l'ultimo saluto.

In totale erano 500 le persone che hanno affollato la chiesa per assistere alla cerimonia funebre. Il feretro è arrivato dal secondo policlinico dove è stata effettuata l'autopsia che ha stabilito la causa della morte. Prima di arrivare in chiesa, però, il carro funebre ha anche sostato dinanzi alla scuola dove l'uomo ha lavorato da precario per diversi anni. Si tratta dell'ottavo circolo didattico di Monteruscello dove alunni ed insegnanti hanno reso omaggio alla salma. Il 62enne lascia la moglie e due figli.