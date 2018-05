Le fiamme avvolgono l'auto: famiglia illesa

Auto in fiamme, all'alba di oggi, in via Cuma a Bacoli. Soltanto paura per il conducente ed i passeggeri, rimasti fortunatamente illesi grazie al fatto che sono riusciti a lasciare il veicolo prima che l'abitacolo venisse avvolto dal rogo.

Sul luogo è arrivata la polizia municipale che ha richiesto l'immediato intervento dei vigili del fuoco. Per le operazioni di spegnimento il transito sull'arteria è stato momentaneamente sospeso.

Secondo le prime ipotesi degli agenti, l'incendio dovrebbe esser stato causato da un guasto tecnico. A darne notizia è il Mattino.