Auto in fiamme in piazza Cavour, l'intervento dei vigili del fuoco | VIDEO

Uno spaventoso incendio si è verificato nel pomeriggio di oggi in piazza Cavour, dove un'auto è andata in fiamme a pochi passi dalla fermata della Linea 2 della Metropolitana.

Diversi passanti e residenti della zona hanno allertato i vigili del fuoco. Nel frattempo diverse persone sono scese in strada per provare ad aiutare il proprietario della vettura a domare le fiamme.

Sono stati i pompieri, giunti poco dopo, a spegnere il rogo evitando che raggiungesse anche gli alberi in zona. A postare il video, inviatogli da un cittadino, è stato il consigliere regionale Francesco Borrelli.