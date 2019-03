Auto in fiamme, il rogo lambisce le case: paura a Pozzuoli

Uno spaventoso incendio si è verificato la scorsa notte nella zona dei Cappuccini, dove un'auto parcheggiata è andata a fuoco per cause ancora da accertare.

Le fiamme hanno pericolosamente lambito le case a pochissimi metri, spaventando i residenti.

Sono intervenuti sul posto i carabinieri ed un mezzo dei vigili del fuoco.

L'incendio oltre a distruggere la vettura da cui è scoppiato, ha gravemente danneggiato un'altra auto parcheggiata nei pressi ed il vicino portone di un palazzo.