Rogo d'auto a pochi metri dalla scuola, paura a Santa Maria la Carità

Paura la scorsa notte in via Cappella dei Bisi a Santa Maria la Carità. Un rogo si è sviluppato in strada, coinvolgendo due vetture in sosta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area. Le vetture coinvolte dalle fiamme sono andate totalmente distrutte. L'incendio si è sviluppato a pochi metri da una scuola,

Spaventati i residenti della zona, inizialmente convinti si fosse trattato di un incidente d'auto. Non sono al momento note le origini dell'incendio.