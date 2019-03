Centro Storico, auto in fiamme nella notte in vicoletto San Geronimo

Altra notte di paura nel Centro Storico di Napoli. Domenica in vicoletto San Geronimo un'auto è andata a fuoco. A darne notizia è il consigliere comunale di Napoli Mario Coppeto.

"Ancora un'auto bruciata al Centro Storico in vicoletto San Geronimo. Ancora una volta i cittadini si sono svegliati in piena notte e poi le case invase dal fumo. Che facciamo? Arrivano o no sti rinforzi promessi dal Ministro degli Interni? Certo è che l'area dei Decumani sta diventando un luogo insicuro per residenti frequentatori e commercianti. Il turismo deve essere un opportunità per la città, per i sui giovani, non di certo per la camorra", scrive Coppeto su Facebook.