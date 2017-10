Paura nella notte, cittadini in strada per un'auto che va a fuoco

Panico, la scorsa notte, in via Oasi Sacro Cuore a Giugliano. Nei pressi della scuola elementare Salvatore Di Giacomo, per cause ancora da accertare, un'auto è andata in fiamme. A riportare la notizia è Internapoli.

L'episodio è avvenuto intorno all'una circa. La vettura è stata rapidamente avvolta dal rogo, diffondendo in aria un nuvola di denso fumo nero.

Alcuni passanti hanno allertato i vigili del fuoco, mentre i residenti si sono svegliati – alcuni sono anche scesi in strada – per l'acre odore che si stava diffondendo. L'intervento del 115 ha permesso di domare rapidamente le fiamme, ma la vettura è andata totalmente distrutta.