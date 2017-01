La Polizia Metropolitana di Napoli ha tratto in salvo questa mattina i passeggeri di un'auto in fiamme in via Diaz e iniziato subito le operazioni di spegnimento dell'incendio.

I ringraziamenti del Consigliere Metropolitano Delegato Carmine Sgambati ai microfoni del canale Youtube "MetroNapoliTV"