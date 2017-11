Paura nella notte: auto in fiamme a Sant'Antimo

Ancora una brutta notte a Sant'Antimo. Dopo gli ordigni all'esterno di tre esercizi commerciali, e dopo un allarme bomba poi rivelatosi falso, si continuano a sentire sirene delle forze dell'ordine a tarda ora.

Questa volta l'episodio - forse criminale, sono in corso indagini - ha avuto luogo all'esterno della villa Comunale.

Una vettura in sosta all'esterno di un vivaio è andata a fuoco. Non è ancora chiaro se si tratti di una combustione dolosa o meno, ma la vicenda non fa che accrescere il clima di tensione già alle stelle.

Sul posto si sono recati immediatamente vigili del fuoco e carabinieri.