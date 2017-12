Due boati nella notte, residenti terrorizzati: auto esplose nel napoletano

Notte tutt'altro in provincia di Napoli, dove – uno ad Afragola ed un altro a Torre Annunziata – si sono verificati degli episodi simili: auto in sosta che deflagrano con conseguente panico dei residenti di zona.

Secondo alcune testimonianze, l'esplosione avvenuta ad Afragola è dovuta ad una vettura che si trovava parcheggiata in un capannone lungo corso Garibaldi. L'auto sarebbe andata a fuoco e poi esplosa, forse per una perdita di gas.

L'esplosione di Torre Annunziata è invece avvenuta in via Settetermini. In questo caso non è escluso si possa trattare di un episodio doloso, con un veicolo eventualmente dato alle fiamme. Tra i residenti svegliati dal boato anche la proprietaria della vettura, una 38enne. I vigili del fuoco hanno spento il rogo e le forze dell'ordine indagano sul caso senza escludere, al momento, alcuna pista.