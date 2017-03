Auto in fiamme sull'Asse Mediano: traffico in tilt

Un'auto è andata bruciata, nel primo pomeriggio di oggi, sull'Asse Mediano. La vettura stava percorrendo l'arteria viaria in direzione Giugliano quando è stata avvolta dalle fiamme per cause ancora non chiare.

Il conducente ha immediatamente lasciato la vettura ed avvertito i vigili del fuoco. Dopo l'intervento dei soccorsi, un mezzo adibito ala rimozione l'ha portata via per liberare la strada. Potrebbe essersi trattato di un guasto elettrico

L'episodio ha generato non pochi disagi agli automobilisti in transito, costretti inizialmente ad invertire la marcia.