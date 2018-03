Galleria Quattro Giornate, auto ancora contromano: scatta la task force

Ancora auto contromano nella galleria Quattro Giornate a Fuorigrotta. Utilizzato lo scorso novembre come via alternativa per raggiungere il centro dai quartieri flegrei, è ora chiuso al traffico verso Piedigrotta, ma in molti ancora di notte lo imboccano in direzione Mergellina.

La Galleria Laziale era stata chiusa a seguito di un circoscritto crollo verificatosi lo scorso novembre. È da tempo però riaperta stabilmente al traffico.

Dopo le proteste dei cittadini per la pericolosa situazione che si sta verificando, è stato istituito un apposito servizio di vigilanza della polizia municipale all'ingresso del tunnel.