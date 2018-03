Ruba un'auto e si lancia contro il Santuario di Pompei: arrestato

Un giovane di 22 anni di nazionalità algerina, approdato in Italia dopo essere stato espulso dalla Francia, espulso di nuovo dal questore di Cagliari ma sempre rimasto nel nostro Paese, è stato arrestato a Pompei dopo essere bloccato dai vigili urbani.

Il giovane ha rubato un'auto e si è lanciato in via Bartolo Longo contromano, schiantandosi contro le fioriere che proteggono la Basilica del Santuario di Pompei da attacchi terroristici.

Il giudice monocratico di Torre Annunziata Fernanda Iannone - come riferisce il Corriere del Mezzogiorno - ha convalidato il fermo, accogliendo la richiesta del pm, e disponendo la custodia cautelare in carcere. Furto di auto e false dichiarazioni a pubblico ufficiale i reati per i quali il 22enne è stato processato con rito direttissimo e condannato a due anni e mezzo. Gli atti sono stati inviati al pool antiterrorismo della Procura di Napoli per i necessari approfondimenti.