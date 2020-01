Auto piena di tonno, whisky e cioccolata, non pagati: la scoperta

Avevano fatto rifornimento di molti generi alimentari ed in particolare di tonno in scatola, whisky e cioccolata senza pagare e se ne stavano tranquillamente in auto di fronte ad un grosso centro commerciale ad Arce, nel sud della provincia di Frosinone.

Due giovani, un 24 enne ed un 22 enne di origine rumene entrambi residenti a Napoli e con piccoli precedenti penali, non avevano fatto i conti, però, con l’intuito dei Carabinieri della compagnia di Pontecorvo, che li hanno notati all’interno di un’auto ed hanno deciso di ispezionarla.

All’interno - riferisce FrosinoneToday - sono stati rinvenuti diversi prodotti alimentari, bottiglie di alcolici, dei quali i due giovani non hanno fornito nè lo scontrino né giustificato la provenienza. Da ulteriori accertamenti è emerso che il 24enne alla guida del veicolo era, anche, sprovvisto della patente di guida e poiché aveva reiterato questa condotta, è stato denunciato anche per tale reato con il conseguente sequestro dell’autovettura.

Ai due, inoltre, è stato dato il foglio di via obbligatorio dal comune di Arce per 3 anni.

