Auto sprofonda in una voragine: paura a via Manzoni

Continua a fare danni il maltempo a Napoli e provincia. Un'auto è sprofondata in una voragine creatasi nell'asfalto a San Giorgio a Cremano. La strada ha ceduto portando con sé gran parte dell'auto. La voragine si è aperta a via Verdi, una stradina cieca nei pressi di via Manzoni. Al momento non si hanno notizie di ferimenti di persone. Il danno alla vettura è invece chiaro visto che è stata in gran parte inghiottita dall'asfalto. Sul posto sono arrivati i tecnici che si occuperanno della rimozione del veicolo. Tanto spavento per gli abitanti dei condomini vicini che hanno sentito chiaramente il rumore dell'auto quando è stata inghiottita dalla strada. La notizia del cedimento è circolata velocemente sui gruppi social dedicati alla città.