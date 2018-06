Niente freno a mano: auto finisce in acqua

Forse una distrazione le è costata cara ed ha visto cadere la sua auto a mare. Un'auto è caduta in acqua nel porto di Torre del Greco. La Smart quattro posti è caduta dal lato del Circolo Nautico intorno alle 13. La guidatrice probabilmente non aveva inserito il freno a mano, o non ha funzionato, ed aveva parcheggiato a pochi metri dall'acqua. L'auto era stata presa a noleggio.

Fortunatamente tutti gli occupanti, altre tre ragazze, erano uscite dall'auto per una passeggiata. Dopo pochi metri di spostamento l'auto è finita in acqua costringendo all'interno gli uomini ed i mezzi della Capitaneria di Porto e dei vigili del fuoco. L'auto è stata recuperata grazie ad una gru inviata da Salerno.