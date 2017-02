Carcasse di auto nelle campagne in provincia di Napoli: il servizio di Abete

Il furto di auto è una piaga che affligge molte zone di Italia, ma in Campania la situazione appare piuttosto grave. Secondo i dati ufficiali divulgati dal Viminale nel 2015, infatti, ogni giorno verrebbero rubate ben 65 auto, quasi tre vetture ogni ora. Alcune di queste scompaiono nel nulla, per riapparire poi, incredibilmente nelle campagne. E’ quanto mostrato da Luca Abete in un servizio andato nella puntata di giovedì di Striscia la Notizia.

L’inviato in Campania ha scoperto decine di carcasse di auto abbandonate in alcune campagne tra le province di Napoli e Caserta. Si tratta più che altro di veicoli completamente depredati delle parti più importanti e dati alle fiamme. Le carcasse si trovano un po’ dappertutto. Sui cavalcavia, sotto gli alberi da frutta, accanto alle autostrade ed anche all’interno dei corsi d’acqua.

Le immagini documentano, infatti, l’assurda presenza di ben due veicoli abbandonati in un fiume nella provincia di Napoli. La massiccia presenza di vegetazione al loro interno fa presupporre che quelle auto siano lì oramai da diversi anni.

"Basta fare un giro nelle campagne tra Napoli e Caserta per trovare decine di auto rubate, depredate di ogni parte rivendibile e poi incendiate - scrive Luca Abete sulla sua pagina Facebook - . Un vero e proprio cimitero che, pur essendo sotto gli occhi di tutti, nessuno sembra vedere. Dopo questa nostra denuncia vediamo se qualcuno interverrà per la rimozione".