Autisti aggrediti: "Mancano i controlli, troppa inciviltà in città"

"Insopportabili le pessime condizioni di lavorare in cui siamo costretti ad operare quotidianamente. Manca un adeguato controllo del territorio e un relativo piano di intervento contro la sosta selvaggia. Veniamo aggrediti tutti i sacrosanti giorni da automobilisti indisciplinati che ci obbligano ad effettuare continue e pericolose violazioni al codice della strada e da utenti esasperati per i disservizi e le lunghe attese alle fermate". La denuncia arriva da Adolfo Vallini del sindacato Usb.

L'ultimo episodio è accaduto al Vomero: un autista è stato aggredito per essersi ribellato alla sosta selvaggia. L'autobus faceva la sua corsa in via Cilea quando l'uomo ha chiesto ad alcuni automobilisti di spostare i propri veicoli, in seconda fila, perché ostruivano il passaggio. Poco dopo, l'aggressione.

"Un rinnovato appello affinchè i responsabili della sicurezza e dell'ordine pubblico intervengano per mettere finalmente la parola fine a questa mancanza di civiltà oramai radicata in molti punti della città, in particolare nelle periferie", ha continuato Vallini. "Come Usb abbiamo realizzato una mappatura delle zone rosse, organizzato un presidio sotto l'azienda e consegnato un dossier al dirigente e ai manager in cui chiedevamo di intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio". Ma gli episodi di violenza continuano.