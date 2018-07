Nuova aggressione a Napoli ad operatori del 118: autista colpito alla fronte con una sedia

Una nuova aggressione a personale del 118, la numero 48 dall'inizio dell'anno, è stata perpetrata nella notte a Napoli.

Intorno alla mezzanotte il mezzo di soccorso della postazione 'Ascalesi' - come riferisce la pagina Facebook dell'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate" - è intervenuta in via San Giovanni in Porta per una perdita di conoscenza.

Giunti sul posto, però, il paziente ha aggredito l'equipaggio lanciando una sedia, per bloccare la quale l'autista del mezzo si è ferito alla fronte.

Successivamente c’è stata anche una colluttazione.