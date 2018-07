Controlli alle auto in sosta: aggrediti due dipendenti Anm

Personale della Polizia Municipale di Napoli della Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori in Via Carriera Grande nelle immediate vicinanza di Piazza Garibaldi ha sventato una violenta aggressione a carico di due operatori dell’A.N.M. per il controllo della sosta.

I due operatori impegnati, in collaborazione con gli agenti della Municipale, nei controlli sugli autoveicoli che espongono contrassegni per disabili contraffatti per eludere il pagamento della sosta, mentre sanzionavano una monovolume, venivano avvicinati da un uomo che li aggrediva dapprima verbalmente, minacciandoli di estreme conseguenze nel caso in cui avessero proseguito nella redazione della sanzione, prima di sferrare improvvisamente un pugno all’operatore facendogli cadere il cellulare.

Durante la colluttazione, l’uomo è stato affiancato da un secondo soggetto che lo sosteneva nel suo atteggiamento intimidatorio e minaccioso finchè il primo uomo non ha estratto un coltello a serramanico con il quale si è avventato contro i due dipendenti della Napolipark che fortunatamente sono riusciti a scampare ai colpi.

Gli agenti della Municipale, che poco distanti erano intenti a ispezionare un altro veicolo, accortisi dell’imminente pericolo, sono accorsi sul posto, intimando all’aggressore di gettare l’arma. Intimoriti dall’arrivo degli agenti, i due aggressori si sono dati alla fuga dileguandosi nei vicoletti adiacenti e facendo perdere le proprie tracce.

I due dipendenti della A.N.M., in stato di shock, sono stati condotti presso l’ospedale Loreto Mare dove sono stati medicati per danni fisici e refertati con 3 giorni.

L’autoveicolo, oggetto del contendere nonché privo di assicurazione obbligatoria, è stato posto in sequestro per provvedere al rintraccio del legittimo proprietario.

L’Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori ha redatto l’identikit dei due aggressori ed è attualmente impegnata nelle loro ricerche.