Tangenziale di Napoli e Autostrada, dal 1° gennaio scatta l'aumento

Dal 1° gennaio 2018 scatta l'aumento sulla Tangenziale di Napoli (da 0,95 centesimi a 1 euro) e sull'Autostrada Napoli-Pompei Salerno (+ 0,10 centesimi per i veicoli senza Telepass).

Questa la nota ufficiale di Autostrade Meridionali:

Dal 1^ gennaio 2018, in base a quanto stabilito dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e delle Finanze con D.I. n.614 del 29.12.2017, l’adeguamento tariffario di competenza di Autostrade Meridionali è pari al 5,98%, tale incremento include anche l’inflazione di periodo non già riconosciuta relativa al periodo 2013-2017.

Di seguito le tariffe in vigore dal 1^ gennaio 2018:

Classe Tariffa (€) A 2,10 B 2,20 3 3,90 4 4,90 5 5,60

Per effetto di tale incremento è stato inoltre determinato, con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 23420 del 29.12.2017, l’adeguamento della tariffa differenziata per i veicoli di classe A in possesso di Telepass.

Di seguito le tariffe in vigore dal 1^ gennaio 2018 in funzione delle percorrenze previste: