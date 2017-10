Strage sulle strade napoletane: più di un morto a settimana

I dati dell'Aci-Istat del 2016, che riguardano la sicurezza sulle strade di Napoli, sono agghiaccianti. Ogni quattro ore si verifica un incidente sulle strade napoletane. Un totale di 30 morti, quasi quanto gli omicidi di camorra, e 3.123 feriti. Una vera e propria ecatombe con un peggioramento dei dati rispetto al 2015 con un aumento degli incidenti del 6% e un aumento dei decessi del 7,1% e delle lesioni del 5,9%. Più di un morto a settimana che preoccupa e la cifra aumenta in maniera esponenziale se si considera la provincia.

Qui i dati sono agghiaccianti: 91 morti e 7.373 feriti, una strage che vede l'aumento dei decessi del 5,8% e dei feriti del 5,5%. Dati nettamente superiori alla media nazionale che lanciano un segnale preoccupante. Oltre al sangue che macchia le strade, l'aumento dei sinistri pesa sui napoletani anche a livello economico. Ogni napoletano spende all'anno 207 euro per gli incidenti per un costo sociale annuo, solo per il comune di Napoli di 200 milioni di euro.

La guida distratta, dovuta soprattutto all’uso del cellulare da parte dei conducenti, è la principale causa degli incidenti registrati sia nel comune di Napoli che nella sua provincia (rispettivamente, 28,9 e 30,4 per cento), ma è l’alta velocità la maggiore responsabile dei sinistri mortali (50,0% nel comune di Napoli e 47,1% nella sua provincia). Il venerdì è il giorno con il più elevato numero di morti (8 su scala comunale e 21 in ambito provinciale), mentre la fascia oraria più a rischio è quella notturna (dalle 22 alle 6) con 8 decessi nel comune di Napoli e 27 nell’area metropolitana.