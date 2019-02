"Mio figlio di 9 anni agganciato da un pedofilo": la storia del neomelodico Torri

E' inquietante la storia che il noto cantante neomelodico Augusto Torri racconta a NapoliToday. Torri, che si definisce "figlio di Napoli", famoso soprattutto per il brano "Tu si' diversa", era con il figlio più piccolo, 9 anni, quando si è reso conto che sul telefono del bambino arrivavano strani messaggi. Nella casella di posta privata dell'account Instagram del piccolo, infatti, un 'follower' faceva apprezzamenti molto espliciti e chiedeva foto di nudo del bambino. "A quel punto ho finto di essere mio figlio", racconta Torri. "Ho chiesto all'uomo il suo numero di telefono promettendogli in cambio la foto di nudo che voleva. Lui me l'ha dato e l'ho chiamato, camuffando la voce e facendogli credere di essere un bimbo. Poi non ci ho visto più, volevo mangiarlo al telefono, ho sentito solo che lui ha interrotto la chiamata". Torri ha denunciato l'uomo alle autorità competenti.

Per il cantante neomelodico questo episodio vuole essere "un invito a tutti i genitori: controllate i telefoni dei vostri figli, specialmente quando sono così piccoli". Il figlio di Torri, 9 anni, ha molti 'followers': "Oggi mi è successo questo, per fortuna me ne sono reso conto e posso andare a denunciare", aggiunge il cantante neomelodico.