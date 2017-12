Piazza del Gesù, attrice accusata di atti osceni in luogo pubblico

Un'attrice napoletana, Margherita Romeo, è stata accusata nei giorni scorsi di atti osceni in luogo pubblico per aver interpretato la scena della natività in Piazza del Gesù. In particolare una signora avrebbe sollecitato alcuni agenti di Polizia, lamentandosi della grave diseducazione che questa “piece” trasmetteva agli astanti. A raccontare l'episodio è stato il consigliere della II Municipalità Pino De Stasio.

"Pochi giorni fa, alla brava e creativa Margherita Romeo, attrice militante di palcoscenico e di strada, le è stato rimproverato di commettere atti osceni in luogo pubblico, in Piazza del Gesù a Napoli. Quali sarebbero questi “atti”? Era soltanto una semplice e bella esibizione teatralizzata con tableau vivant rappresentante la nascita del Bambin Gesù con doglie e parto, tutto nel pieno rispetto del numeroso pubblico che seguiva attentamente la scena", scrive De Stasio su Facebook, che ha voluto esprimere solidarietà all'artista e alle sue colleghe.