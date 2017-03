Centinaia di tifosi in attesa del Real davanti a Palazzo Caracciolo

Un'accoglienza senza precedenti quella che aspetta il Real Madrid, avversario del Napoli martedì sera in Champions. Centinaia di persone sono in attesa da ore davanti all'albergo che ospiterà i calciatori della squadra spagnola. Dinanzi a Palazzo Caracciolo a via Carbonara, sia tifosi del Napoli che semplici curiosi sono in attesa dei “galacticos”. L'atterraggio dell'aereo dei madrileni è atteso in questi minuti e l'entusiasmo in città cresce per la sfida in cui il Napoli è chiamato all'impresa di ribaltare il 3 a 1 dell'andata al Santiago Bernabeu.

Le persone sono in fila dietro le transenne predisposte per l'arrivo dei calciatori, scortati da agenti di polizia e della municipale. Nessun tipo di problema di ordine pubblico è stato registrato finora, solo grande passione e trepidazione per la partita. A risentirne è stato solo il traffico veicolare che sta subendo i primi rallentamenti. Sul posto ci sono anche diverse troupe televisive per seguire l'evento.