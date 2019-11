Incidente nella notte, atterraggio d'emergenza per un elicottero militare

Un appontaggio pesante nel gergo tecnico, un atterraggio d'emergenza nella pratica. È quello cui si è dovuto cimentare il pilota di un elicottero militare ieri sera, nel corso di esercitazioni al largo del Golfo di Napoli.

Il velivolo, un Sh101, era nel corso di un addestramento notturno quando è atterrato non senza difficoltà sulla sua nave d'appoggio, il cacciatorpediniere Caio Duilio.

La squadra di sicurezza della nave è subito intervenuta per scongiurare il rischio di un incendio a bordo. L'incidente non ha avuto conseguenze: i sei membri dell’equipaggio sono usciti autonomamente dall’elicottero e, subito visitati dal medico di bordo, sono risultati tutti in buono stato di salute.

Le cause del problema sono in corso di accertamento.

“Il decollo e l’appontaggio da una nave, in particolare quello notturno, sono attività peculiari dell’Aviazione Navale e richiedono un addestramento complesso e continuo – spiega la Marina Militare – in relazione all’instabilità e alle ridotte dimensioni della piattaforma”.