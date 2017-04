Attentato San Pietroburgo, il racconto del napoletano Criscito: "Ero lì a pochi metri"

"Ero in un ristorante nella zona, a poche centinaia di metri dall'attentato in cui sono morte delle persone, ma davvero era impossibile capire: sono andato a casa, ho acceso la tv e ho realizzato davvero quel che stava succedendo". Così il calciatore napoletano Mimmo Criscito ha raccontato all'Ansa il pomeriggio da incubo vissuto dalla città di San Pietroburgo, colpita dall'attentato nella metropolitana che ha provocato oltre 10 morti ed alcune decine di feriti.

Il difensore dello Zenit, successivamente su Instagram, ha voluto dedicare anche un pensiero alla città che lo ha adottato da ormai sei anni: "Questa non è la città della guerra e dell'odio, questa è la città dell'amore e questi fatti sono terribili. Non ho parole per questa tragedia. Pregiamo per le vittime. Preghiamo per San Pietroburgo", ha scritto Criscito.