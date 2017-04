Attentato San Pietroburgo, Napoli si mobilita con un'iniziativa di solidarietà

"Siamo tutti solidali con i cittadini di San Pietroburgo". Con questa iniziativa, prevista alle 12 di martedì 4 aprile davanti ai "Cavalli di Bronzo" di fronte al Maschio Angioino, i Verdi e la Radiazza manifesteranno la loro solidarietà alla città russa, colpita dal gravissimo attentato.

"In particolare noi napoletani - spiegano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli, conduttore della Radiazza - abbiamo un legame speciale con la metropoli russa colpita in queste ore da un vile attentato. Alla nostra città (a Ferdinando II delle Due Sicilie) infatti nel 1846 furono donati dallo Zar Nicola I due 'Cavalli russi' che furono subito ribattezzati 'Cavalli di Bronzo'. Queste monumentali sculture equestri sovrastano la cancellata dei giardini di Palazzo Reale nella zona prospiciente Castel Nuovo e sono conosciute da ogni abitante di Napoli".

I 'Cavalli russi', raffiguranti due palafrenieri nell’atto di domare i cavalli, furono posti inizialmente sul cancello d’ingresso dei giardini reali in Via San Carlo e solo alla fine dell’Ottocento furono spostati nell’attuale posizione. Furono scolpiti dal russo Pjotr Klodt Von Jurgensburg insieme ad altri quattro gruppi equestri in bronzo visibili ancora oggi a San Pietroburgo, al Ponte Anickov sul fiume Neva; due di essi sono del tutto identici a quelli donati a Napoli . Il luogo non era casuale perchè Nicola I intese partire proprio da un ponte vero e proprio per instaurarne uno allegorico tra Napoli e San Pietroburgo che persiste ancora oggi.