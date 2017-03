Attentato a Londra, la testimonianza di Lanzotti: "La città si è svuotata in maniera surreale"

Paura a Londra per un tragico attentato avvenuto nel primo pomeriggio. Un Suv ha travolto la folla sul ponte di Westminster per poi schiantarsi contro i cancelli del Parlamento. L'assalitore è poi sceso dal veicolo e ha accoltellato un agente, prima di essere fermato e ucciso dalla polizia.

Sembra che l’uomo abbia tentato di fare irruzione nel Parlamento. Le fonti di sicurezza parlano, al momento, ddi decine di morti e di alcune vittime. Aggiornamenti su Today.it.

TESTIMONIANZA - "C'è grande tensione a Londra in questo momento. Noi stiamo bene. Sono nel locale Mister Lasagna a Piccadilly Circus. La città si è svuotata in 15 minuti in maniera surreale, in un educatissimo e rispettosissimo silenzio con una velocità impressionante", ha raccontato a NapoliToday Stanislao Lanzotti, il presidente del gruppo consiliare di Forza Italia al comune di Napoli.

