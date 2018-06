"Voglio farmi esplodere": 40enne si barrica nel castello Aragonese di Ischia con le bombole a gas

Paura ad Ischia nell'incantevole castello Aragonese. Un 40 enne con gravi problemi psichiatrici si è barricato per tutta la notte nel castello isolano minacciando di fasrin esplodere: aveva con sè due bombole a gas e una spranga.

Dopo ore di tensione e tanta paura per turisti e forze dell'ordine, l'uomo è stato immobilizzato dagli agenti e trasportato al Rizzoli di Lacco Ameno, dove è stato sedato, per essere poi trasferito nel carcere di Poggioreale.

Il 40enne ischitano, da tempo in cura in un centro di igiene mentale e con numerosi precedenti (anche per tentato omicidio) è accusato di tentata strage.

Nell'operazione sono rimasti feriti tre militari dell'arma.