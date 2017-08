Attentato a Barcellona, testimonianze napoletane: “Siamo vivi per miracolo”

Tantissimi i partenopei che hanno vissuto ore di paura a Barcellona, colpita dall'ennesimo attentato rivendicato dall'Isis.

Tra loro quattro giovani mugnanesi che erano in vacanza. Il consigliere del sindaco della cittadina, Andrea Cipolletta, ha spiegato di essere “in contatto con un mio ex alunno della Cirino. Ora sono al riparo ma sono spaventati: mi hanno detto di essere vivi per miracolo. Mi hanno rincuorato sulle loro condizioni”. Il gruppo, al momento dell'attacco terroristico, passeggiava proprio sulla Rambla dov'è avvenuta la strage.

Momenti tremendi anche per una famiglia di Villaricca, che ha raccontato la sua vicenda a Internapoli. Erano a circa 500 metri quando il camion si è abbattuto sulla folla, in un bus turistico di due piani lungo la strada parallela alla Rambla. Sono rimasti in albergo: è il consiglio che le autorità spagnole hanno dato alle numerose persone presenti in zona.