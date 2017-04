Armi ed esplosivi, così colpivano obiettivi istituzionali: fermati quattro giovani

Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare, emesse dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica - gruppo di lavoro sul terrorismo - nei confronti di giovani residenti nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca e Mugnano di Napoli, indagati per violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, aggravata dall'uso di armi, ricettazione, danneggiamento aggravato e danneggiamento a seguito di incendio.

L'attività investigativa, avviata alla fine dell'anno 2015 a seguito dei numerosi atti intimidatori attuati in diversi comuni dell'area nord di Napoli e rivendicati da appartenenti a un gruppo denominato NFO con conseguente preoccupazione degli amministratori locali e dei principali destinatari degli attentati e delle minacce, ha consentito di accertare la presenza di un associazione con finalità eversiva, radicata principalmente in Giugliano e comuni limitrofi.

Gli aderenti avevano lo scopo di compiere atti di intimidazione violenta, in particolare attentati mediante l'uso di armi e di esplosivi, nei confronti di obiettivi istituzionali tra cui le sedi dei Comuni di Mugnano di Napoli, Villaricca, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Qualiano, Melito di Napoli, la sede del Movimento 5 Stelle in Mugnano e quella di Equitalia in Giugliano con l'esplosione di un ordigno artigianale, azioni rivendicate con sigla NFO (Nuova Fratellanza Organizzata o Nuova Famiglia Organizzata).

Il gruppo danneggiava i vari obiettivi istituzionali attraverso l’esplosione di colpi di arma da fuoco, con il lancio di bottiglie incendiarie o mediante l'uso di bombolette spray.