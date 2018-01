Baby gang, Pisani contro Gomorra: "I giovani sono plagiati dal male che vedono in tv"

L'avvocato Angelo Pisani dice la sua sulla questione delle baby-gang a Napoli dopo i fatti che negli ultimi due mesi hanno scosso la città. Il suo punto di vista a riguardo è chiaro e richiama in causa la rappresentazione del male nei mass-media. In particolare si riferisce a Gomorra contro cui si è spesso scagliato in passato. «Il successo di share ha trasformato Gomorra in una pseudo griffe culturale per le nuovissime generazioni. purtroppo "Gomorra - la serie" complice l’assenza ed incapacità delle istruzioni ha una parte di responsabilità in quello che sta accadendo nelle strade di Napoli, perché propone un modello culturale sbagliato e solo esempi negativi neanche affrontati dalla politica.

È una serie all'americana dove i camorristi sono belli, forti, uccidono e non hanno paura di essere uccisi, senza esempi positivi o figure sane. Ma vogliamo davvero questo? O forse, caro Saviano, sarebbe opportuno lavorare di più sulla cultura e potenzialità della città?». Un attacco chiaro a quel modello culturale di cui il penalista ritiene complici anche le istituzioni locali come il sindaco de Magistris. «Certo, la narrazione cruda della realtà di Gomorra produce, come era nel suo intento, un salutare sussulto negli studiosi, negli storici e nei sociologi, così come nelle menti più avvertite e acculturate fra le giovani generazioni ma bisogna seminare ed investire nel bene e nella cultura non sulla violenza.

Non ha prodotto alcun effetto nella classe politica locale – contrariamente a quanto da tutti auspicato – né tanto meno in quella nazionale, come si è visto. Portata in tv, assume invece effetti devastanti su quei “figli di nessuno” che vedono nei clan e nella violenza l’unica “impresa” pronta ad “investire” su di loro, come giustamente ha osservato lo stesso Roberto Saviano. Al di là dell’imprinting morale e materiale indelebilmente lasciato su questa generazione, “Gomorra – La Serie” ha prodotto nel quartiere altri effetti non meno ignobili, che forse il grande scrittore ignora».