Ha un attacco di cuore in Circumvesuviana: salvato con il defibrillatore in dotazione

Un viaggiatore di una Circumvesuviana è stato salvato grazie ad uno dei defibrillatori recentemente installati e in dotazione alla stazione dell'azienda di trasporto pubblico. È accaduto stamattina, a bordo del treno delle ore 9.37 in partenza da Sorrento.

Il treno era partito da qualche minuto, quando l'uomo - 60 anni - si è sentito male. Una dipendente Eav formata all'utilizzo dell'apparecchiatura è subito intervenuta riuscendo a far ripartire il cuore dell'uomo.

Ripresosi, è stato preso in carico dal servizio di emergenza del 118 e quindi rapidamente trasferito in ospedale.

L'Eav - come specificato dalla holding regionale del trasporto pubblico - si è recentemente dotata di 22 defibrillatori in altrettanti sedi che coprono il 90 per cento circa dei dipendenti e utenti.