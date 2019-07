Universiadi, consegnato un nuovo smartphone all’atleta congolese scippato

"In merito all’episodio dello scippo dello smartphone ad un atleta congolese, lo staff delle Universiadi ci ha comunicato che la Tim, uno degli sponsor ufficiali dell’evento, ha già provveduto a far pervenire un nuovo telefono al giovane campione. La raccolta fondi che avevamo promosso per restituire lo smartphone alla vittima di questo atto inqualificabile è dunque annullata. Ringraziamo tutti coloro che avevano deciso di aderire”. Ad affermarlo sono il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de “La Radiazza” su Radio Marte Gianni Simioli.

Borrelli e Simioli nelle scorse ore avevano deciso di promuovere una raccolta fondi per riacquistare il telefono al giovane atleta vittima del brutto episodio: "Avevamo deciso di promuovere la raccolta fondi per esprimere le nostre scuse al ragazzo a nome di tutte le persone perbene di Napoli che si sentono profondamente offese da questo tipo di atti. Rinnoviamo le nostre scuse, non tutti i napoletani sono come l’autore della vergogna che si è consumata ieri sera".