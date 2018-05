Camere Penali: astensione di due giorni

Un’astensione di due giorni per protestare contro le gravi disfunzioni degli uffici giudiziari. Gli avvocati incroceranno le braccia domani e giovedì. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’astensione generale nazionale indetta dall’Unione delle Camere Penali. Gli unici fori a non protestare saranno quelli di Santa Maria Capua Vetere e Salerno. I problemi sono quelli noti a tutti, perché si protraggono da anni ormai.

Per il cattivo funzionamento degli uffici giudiziari è stata chiesta anche l’istituzione di un tavolo permanente. Giovedì invece gli avvocati aderiranno in massa alla manifestazione organizzata per esprimere sostegno alla riforma penitenziaria. Si terrà a Roma ed è stata già annunciata la presenza massiccia di avvocati e magistrati