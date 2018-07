Gira in strada armato di un'asta di ferro: arrestato

Girava armato con in mano un'asta di ferro appuntita. Così minacciava i passanti fino a quando non sono arrivati i carabinieri. Arrestato un 36enne di Scafati, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo girava in strada ad Ercolano spaventando così le persone.

Lo hanno bloccato i carabinieri della radiomobile di Torre del Greco. L'asta era di circa 30 centimetri e l'ha puntata anche contro i militari quando lo hanno raggiunto. Dopo averli minacciati di morte, è stato però fermato dagli uomini in divisa che l'hanno disarmato. Dovrà essere giudicato con rito direttissimo con l'accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.