Assunzioni in Sint: chiesta condanna per Bobbio

Un anno e due mesi di pena. È questa la condanna che il sostituto procuratore di Torre Annunziata, Rosa Annunziata ha chiesto ai danni del magistrato ed ex sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Bobbio. La pm ha invocato la condanna per l'ex senatore riguardo la vicenda delle assunzioni in Sint di Carmine Dello Ioio e di Maurizio Ruggiero. Secondo la procura oplontina, nel 2010 l'allora primo cittadino avrebbe fatto pressioni per far assumere rispettivamente il suo autista, come addetto alla vigilanza, e l'esperto di progettazione europea nella società partecipata di Palazzo Farnese.

La rappresentante della procura ha anche chiesto la condanna dell'allora presidente della Sint, Norberto Salza, ad un anno e quattro mesi, di Dello Ioio ad un anno e di Ruggiero, ad otto mesi. Le prossime udienze, dinanzi alla seconda sezione penale del tribunale oplontino, saranno dedicate alle arringhe difensive. Il magistrato, attualmente in servizio presso il tribunale di Nocera Inferiore, ha sempre negato ogni addebito.