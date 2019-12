Il Tar blocca le assunzioni d'autisti in Anm: "Trasporto in difficoltà a Natale"

Il Tar ha congelato l'assunzione di 120 autisti prevista da Anm dopo apposito concorso. Il Tribunale ha bloccato le assunzioni in attesa dell'esito del ricorso presentato da uno dei candidati. Le assunzioni avrebbero consentito all'azienda di aumentare il parco autobus circolante di circa 30 unità al giorno - fanno sapere fonti interne all'azienda.

Trenta autobus che invece resteranno, almeno fino all'esito del ricorso, nei depositi. Deluso Marco Sansone, del sindacato Usb: "Povera Anm, poveri cittadini, poveri lavoratori", dice Sansone. "Il blocco di queste assunzioni porterà a un ulteriore collasso del programma d'esercizio, proprio nel periodo di Natale, in cui Napoli dovrà servire l'enorme mole di turisti e vacanzieri. Non solo. Gli operatori d'esercizio già in forza all'azienda a cui erano state concesse ferie natalizie rischiano di dover rinunciare ai loro programmi", conclude Sansone.

Le ultime assunzioni di autisti risalgono al 2008, quando entrarono in Anm 150 nuovi dipendenti. In quel momento Anm aveva a disposizione circa 1700 autisti, ma nel corso di questi 11 anni, soprattutto con le uscite per i pensionamenti, gli autisti si sono ridotti agli attuali 650. La scelta di rivolgersi ad interinali è dettata dalla condizione societaria di Anm, che è impossibilitata ad assumere a tempo indeterminato.