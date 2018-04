Omicidio Lutricuso: assolto in appello Vincenzo Costagliola

Era accusato di aver ucciso Maurizio Lutricuso, il 10 febbraio 2014. Per questo motivo era stato condannato a 20 anni di carcere. La Corte d'Assise d'Appello di Napoli ha assolto Vincenzo Castigliola dall'accusa di omicidio. Annullata la condanna in primo grado per colui che viene ritenuto uno dei membri della criminalità di Forcella. A scagionarlo è stata la confessione di un 15enne di Pozzuoli.

Il giovanissimo ha confessato di aver sparato a Lutricoso all'esterno di una discoteca nella città puteolana. Una vera e propria esecuzione visto che gli sparò prima al petto e poi alla testa. In un primo momento alcuni collaboratori di giustizia avevano riferito che era stato Costagliola ad aver premuto il grilletto per una sigaretta negata. Pentiti che non sono stati ritenuti attendibili dalla corte alla luce anche della confessione del 15enne.