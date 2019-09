L'ex parlamentare PdL Alfonso Papa assolto in Corte d'Appello: "Condannato dal Parlamento"

L'ex parlamentare PdL Alfonso Papa è stato assolto oggi dalla Corte d'Appello di Napoli in merito alle accuse nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta P4. Papa fu condannato nel 2016 a 4 anni e 6 mesi di carcere per induzione alla concussione, perché, secondo l'accusa, avrebbe chiesto a imprenditori regali in cambio di informazioni sulle indagini a loro carico. Ipotesi caduta oggi in Corte d'Appello, che ha assolto l'ex parlamentare.

"La magistratura giudicante che si è interessata del mio caso" - ha affermato Papa ad AdnKronos - "ha messo in evidenza sin dall'inizio elementi che mettevano in crisi l'idea del pm. Si sono accertati i fatti dopo 10 anni, passando per realtà come la custodia cautalare in carcere, realtà forse abusate. Io sono stato messo in carcere dal Parlamento italiano e tirato fuori dalla Cassazione prima, dal Tribunale poi, e dalla Corte d'Appello. C'è un rapporto malato tra politica e magistratura".