Favori al narcos Casillo: assolti i carabinieri

Sono stati tutti assolti i carabinieri accusati di aver favorito il narcotrafficante Francesco Casillo, alias “a' vurzella”, nella gestione dei suoi traffici a Boscoreale. I militari, al momento dei fatti in servizio a Torre Annunziata, erano accusati di aver ricevuto regali, di essere pagati o peggio ancora di aver sottratto droga sequestrata per consegnarla al narcos che l'avrebbe rivenduta.

Accuse che, secondo il gup del tribunale di Napoli, Claudia Picciotti, non hanno retto tanto da disporre l'assoluzione perché il fatto non sussiste. L'antimafia aveva invocato una condanna ad otto anni di reclusione in un carcere militare ma la richiesta non è stata accolta. Condannati, invece, il narcos Franco Casillo, a dieci anni, il fratello Aniello, ad otto anni, e l'avvocato di Casillo, Giovanni De Caprio che dovrà scontare anch'egli dieci anni.