La truffa delle assicurazioni auto fantasma: un napoletano era il finto consulente

Cercando la migliore assicurazione online per immettere l'auto nuova in strada, un 56enne di Reggio Emilia si è imbattuto in una vantaggiosa offerta scovata su un sito. Il contratto, il cui preventivo era apparentemente serio e molto vantaggioso, veniva così stipulato su Whatsapp, attraverso il contatto con un sedicente consulente della compagnia. Sull'applicazione di messaggistica al 56enne arrivava il certificato di assicurazione e l'uomo cominciava così a utilizzare la propria automobile.

La scoperta avveniva a seguito di un controllo stradale: gli agenti constatavano la mancata copertura assicurativa dell'auto e a poco valevano le spiegazioni del malcapitato, che provava senza successo a contattare il consulente. La compagnia assicuratrice, ignara della vicenda, spiegava poi al 56enne che non era solita effettuare vendita di polizze online.

L'uomo si rivolgeva quindi ai carabinieri di Reggio Emilia Santa Croce per la denuncia. L'indagine dei militari portava a individuare il truffatore: un 41enne napoletano, già coinvolto in svariate analoghe truffe in tutta Italia. Il quarantenne veniva così denunciato con accusa di truffa.

I carabinieri spiegano che quello delle vendite di polizze assicurative “fantasma” online è "un fenomeno in continua crescita". Per questo i Carabinieri reggiani sensibilizzano i cittadini a riporre attenzione dalle offerte online ritenute vantaggiose. Difendersi da tali tipologie di truffe è possibile grazie all’IVASS (istituto di vigilanza sulle assicurazioni) sul cui sito internet ciascun cittadino può verificare se la compagnia assicurativa, e l’intermediario che si contatta, esista davvero.