False assicurazioni in tutta Italia: 128 denunciati

Atti falsi per favorire i propri clienti: 128 persone - residenti nelle province di Napoli e Caserta - sono state denunciate nell'ambito di un'indagine svolta dai carabinieri della stazione di Cervignano. L'attività illecita era gestita da un'organizzazione composta in totale da 12 persone, alcune abilitate alla professione di broker assicurativo altre invece svolgevano la professione senza alcun titolo. La frode consisteva nel falsificare certificati anagrafici, documenti e carte di circolazione stipulando contratti assicurativi per la responsabilità civile dei veicoli a motore di proprietà di ignare persone residenti in varie località del nord Italia titolari di classe di merito basse ottenendo premi di polizza a costi contenuti.

Tripla la frode: ai danni delle compagnie di assicurazione per un danno di circa 155mila euro, nei confronti dello Stato per il mancato versamento I.V.A. (circa 25mila euro) e ai danni del Sistema Sanitario Nazionale per 16.500 euro. I carabinieri della stazione di Cervignano hanno avviato l'indagine partendo da una segnalazione di un'agenzia assicurativa. Da lì la denuncia in stato di libertà di 128 persone che dovranno ora rispondere dei reati di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, sostituzione di persona, truffa in danno dello Stato, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati ed esercizio abusivo della professione di assicuratore.