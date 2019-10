"Ti sparo in testa": parcheggiatore minaccia l'assessore municipale

Marcello Cadavero, assessore alla Manutenzione urbana della II Municipalità, è stato minacciato di morte da un parcheggiatore abusivo. "Circa due anni fa abbiamo pedonalizzato via Majo di Porto e piazzetta Simonetta Lamberti – ha ricostruito la vicenda lo stesso Cadavero alla Radiazza su Radio Marte – Via Lanzieri era diventata dunque una strada cieca dove un parcheggiatore abusivo faceva i propri comodi, occupandola completamente con le autovetture, posizionate in ogni spazio libero".

Poi la svolta, in negativo per l'abusivo. "Alla fine di settembre siamo riusciti a pedonalizzare anche quest’altra strada. Al momento dell’intervento il parcheggiatore ha dato i numeri. Mi ha urlato che mi avrebbe sparato in testa e che si sarebbe fatto trenta anni di galera per colpa mia. Ho provveduto a denunciare tali minacce di morte alle forze dell’ordine. Occorre fare fronte comune contro questi soggetti. Capisco il timore di alcuni cittadini ma è necessario ribellarsi a questa prepotenza".

"Metodi e minacce di stampo camorristico da parte dei parcheggiatori abusivi", commenta il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, insieme a Roberto Marino e Salvatore Iodice (rispettivamente assessore all’Ambiente della II Municipalità e consigliere del Sole che Ride alla II Municipalità) e al conduttore de “La Radiazza” Gianni Simioli.

"Modi di fare che smentiscono la stantia retorica del povero padre di famiglia che cerca qualche spicciolo agli automobilisti – aggiungono – Si tratta di veri e propri delinquenti che non perdono occasione per mostrare le proprie inclinazioni criminali. Speriamo che questo soggetto sia assicurato quanto prima alla giustizia". "Occorre – concludono – che il legislatore approvi una norma strutturata che non lasci via di scampo a questi delinquenti. Dall’ex ministro Salvini abbiamo avuto solo promesse e una legge farlocca, ora è arrivato il momento di provvedimenti seri".