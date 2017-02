Furbetti del cartellino: blitz all'ospedale Loreto Mare, 55 arresti

Blitz anti assenteismo dei carabinieri del Nas nell'ospedale Loreto Mare di Napoli dopo un'indagine durata due anni e oltre 500 servizi di osservazione e pedinamento.

Ben 55 persone - un neurologo, un ginecologo, 9 tecnici di radiologia, 18 infermieri professionali, 6 impiegati amministrativi, 9 tecnici manutentori e 11 operatori sociosanitari - sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica.

La prassi: 'strisciatura plurima' dei badge ad opera di persone che facevano risultare ingresso e presenza nell'ospedale di colleghi assenti e impegnati in faccende private lontane dal posto di lavoro. Complessivamente sono 94 le persone indagate.

Le telecamere dei carabinieri hanno documentato inoltre l'assenza dei dipendenti dell'ufficio rilevazioni presenze e assenze: uno, è emerso, durante l'orario di servizio andava a fare lo chef in una struttura alberghiera del nolano. C'è pure il caso di un medico, che risulta indagato: mentre era in servizio prendeva il taxi e andava a giocare a tennis oppure a fare compere in gioielleria.