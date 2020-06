Ischia, assenteisti all'Asl Napoli 2: in 32 sotto inchiesta tra medici e funzionari

Trentadue dipendenti della Asl Napoli 2, in servizio a Ischia, sono stati iscritti sul registro degli indagati dalla Procura di Napoli nell'ambito di un'inchiesta. Destinatari degli avvisi di garanzia anche medici e funzionari, tutti comunque impiegati presso vari uffici della Asl sull'isola.

Le ipotesi di reato, contro la pubblica amministrazione, spaziano dall'assenteismo al peculato. I reati sarebbero stati commessi tra ottobre e novembre del 2018: le persone coinvolte secondo gli inquirenti si sarebbero assentate dal lavoro e coperte a vicenda con le marcature del cartellino. Parecchi, è venuto alla luce dalle indagini, svolgevano anche un doppio lavoro, circostanza sulla quale gli inquirenti dovranno successivamente esprimersi per formulare eventuali ulteriori ipotesi di reato.

Sono stati i finanzieri di Ischia, coordinati dal sostituto procuratore di Napoli Antonello Ardituro, per oltre diciotto mesi a tenere sotto controllo i movimenti dei dipendenti pubblici. Sono state usate per le indagini anche microspie, telecamere e pedinamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra i casi emersi durante gli accertamenti, anche uno particolarmente singolare: in esso questi, dopo aver timbrato il cartellino, si è allontanato dal posto di lavoro per andare in chiesa a pregare.