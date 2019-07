Assenteismo al Cardarelli: 62 avvisi di garanzia

Furbetti del cartellino al Cardarelli immortalati nelle telecamere installate dagli investigatori, mentre marcavano il badge anche per i colleghi. Sono 62 gli avvisi di garanzia notificati dalla Procura nei confronti di altrettanti dipendenti dell'ospedale Cardarelli che dopo avere timbrato abbandonavano il posto di lavoro. A condurre l'indagine il commissariato Arenella. Si ipotizzano i reati di truffa e la violazione della "legge Brunetta".

Video

Nelle immagini tratte dalle telecamere installate dai poliziotti in uno degli ingressi dell'ospedale si vedrebbe anche un giovane tra sui 10-12 anni, figlio di una dipendente del Cardarelli, che timbra il badge al posto della madre, che non si era invece presentata al lavoro in quel giorno.

Codacons

"Se saranno accertati gli illeciti ipotizzati, i furbetti del cartellino scoperti all’ospedale Cardarelli di Napoli dovranno risarcire i cittadini per i danni loro arrecati". Lo afferma il Codacons, chiedendo il licenziamento immediato dei 62 dipendenti colpiti da avvisi di garanzia. “Si tratta di reati che, se confermati, avrebbero ripercussioni dirette per gli utenti della sanità – spiega il presidente Codacons, Carlo Rienzi – Il danno per i cittadini è duplice: da un lato i servizi resi dall’ospedale dove lavoravano i dipendenti infedeli hanno subito un peggioramento a causa dell’assenza ingiustificata dei lavoratori dagli uffici, dall’altro vi è un evidente spreco di soldi pubblici, in quanto i furbetti del cartellino hanno percepito stipendi senza lavorare”.