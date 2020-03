Polizia Metropolitana, il numero per segnalare assembramenti e violazioni delle norme anti-contagio

La Polizia Metropolitana di Napoli ha, da lunedì, raddoppiato le pattuglie per le attività di contenimento del rischio da Coronavirus, portando all’80% delle forze disponibili il contingente dedicato al controllo del rispetto delle norme previste per il contrasto alla diffusione del contagio, per il quale ha istituito un’apposita sala di coordinamento presso il Comando di via Pietravalle.

Continuano ad arrivare chiamate al numero dedicato all’emergenza Coronavirus della Polizia Metropolitana (081-3736320, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 17.00) attraverso il quale i cittadini possono ricevere informazioni circa l’applicazione delle misure previste dai Decreti varati dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) e dal Presidente della Regione Campania, ma soprattutto possono segnalare assembramenti e violazioni delle norme anti-contagio, in maniera da consentire interventi immediati delle pattuglie nell’area.

Gli agenti stanno registrando un notevole gradimento da parte degli utenti. Soddisfazione per l’attività della Polizia Metropolitana sul fronte Coronavirus è stata espressa anche dal Consigliere Metropolitano Delegato al ramo, Carmine Sgambati.