"Assembramenti in barba al Coronavirus. Guardate cosa accade 'Ncopp' 'e Mmura"

"Guardate la foto in via Sopramuro a Napoli. Sono dovuto uscire per pagare un bollettino postale e la situazione è assurda". E' lo scatto inviato da un lettore di NapoliToday, che certifica il mancato rispetto del metro di distanza e dell'uscita di casa solo per validi motivi nel quartiere Pendino.

Accade in quello conosciuto da tutti i napoletani come il mercato 'Ncopp' 'e Mmura, meta fissa per gli amanti del pesce e non solo.